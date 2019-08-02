Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’ne doğru

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması'nın bu sene 4.'sünün düzenleneceği bildirildi.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Gökhan Erkmen Toplantı Salonu'nda yaptığı basın açıklamasında festival ve yarışma ile ilgili bilgiler verdi. Demir, "Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak dünyanın en eski ve yaygın birikimlerinden olan Türk Kültürü, binlerce yıllık köklü ve seçkin bir mirası temsil etmektedir. Bu köklü ve seçkin mirasın gerek gelişim sürecini, gerek taşıdığı maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak önemli bir görev sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir. Çünkü Türk Medeniyeti'nin anlatılması ve genç nesiller tarafından anlaşılması, gelecekte şekillenecek olan kültür çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenliyoruz. Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri; Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya, Dağıstan ile akraba toplulukları katılıyor" dedi.

Türk Dünyası 4. Belgesel Film Festivali ve Belgesel Film Yarışması'nın son müracaat tarihinin 30 Ağustos Cuma günü olduğunu hatırlatan Demir, "Gala ve ödül töreni İstanbul'da yapılacak. Dereceye giren filmlerin gösterimleri ise Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya olmak üzere 9 ülkede gerçekleştirilecek diye konuştu.

Menderes Demir, Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması'nın müracaatlarının info@turkbelgesel.com adresinden yapılabileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA