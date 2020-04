Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

ANKARA (AA) - Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş, "Hayırda yarışanların en önünde olmak dileği ve hedefiyle Milli Dayanışma Kampanyası'nda yer alacağız." ifadesini kullandı.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların, kampanyaya gösterdiği ilgiyle zor zamanda da birlik ve beraberliğin gücünü ortaya koyduğunu belirten Demirtaş, "Bütün insanlık alemine örnek olacak şekilde, devletimiz ve milletimiz bilmektedir ki, daha mutlu ve sağlıklı olmanın yolu kendimiz için bir şeyler yapmaktan daha fazlasıdır, başkaları için de elini taşın altına koymaktır, aşını paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.

İyiliklerin paylaşıldıkça çoğalacağını vurgulayan Demirtaş, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini açıkladı.

- "Birlik üyeleri kendilerinden bekleneni hakkıyla yerine getirecek"

Birliğin, Türkiye'nin uluslararası platformlarda söz sahibi olan en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini aktaran Demirtaş, birlik üyelerinin kendilerinden bekleneni hakkıyla yerine getireceklerine inandığını vurguladı.

Üyelerin her birinin ülkesine vefasının, milli duruşunun ve duyarlılığının en üst seviyede olduğuna dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak, Milli Dayanışma Kampanyası'nda yer almamız tarihi bir vazifedir. Verilen her vazifeyi milli bir görev olarak addeden Birliğimizden beklenen, zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de ihtiyacımız olan gücü ortaya koymasıdır. Dünyanın her zamankinden daha fazla iyiliğe, ihtiyacı sahiplerinin her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak üyelerimizin destekleriyle, Birliğimizin hesabında toplanacak olan tutarı kampanya hesabına yatıracağız. Hayırda yarışanların en önünde olmak dileği ve hedefiyle, Milli Dayanışma Kampanyası'nda yer alacağız."

Kaynak: AA