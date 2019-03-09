İSTANBUL (AA) - Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Başkanı Rafet Ulutürk, "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır." dedi.

BULTÜRK'ün Bayrampaşa Belediyesi desteğiyle düzenlediği, "Türk Dünyasında Kadın" konferansı, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Dernek Başkanı Rafet Ulutürk, yaptığı konuşmada, kadının yer almadığı ve katkı yapmadığı hiçbir davanın başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.

Bulgaristan'da 1989'daki zulüm dönemine karşı direnişte kadınların başı çektiğini anlatan Ulutürk, "Türk kimliği ve ruhundan koparılmak istendik. Fakat başta kadınlar olmak üzere direndik, canımız tenden ayrılıncaya kadar da direnmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bayrampaşa Belediyesine Balkan Türklerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Ulutürk, "Türk dünyasının birleşme umudunun taşıyıcısı, kadınlarımızdır." diye konuştu.

Konferansa katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk dünyasının yaşadığı acı ve üzüntülerden, haksızlıklardan kurtulmak için birlik ve beraberlik içinde bulunması gerektiğini vurguladı.

Türk kadınına bu konuda önemli görevler düştüğünü ve Türk kadının güçlü olması gerektiğini aktaran Paşayeva, "Bu sebeple kadınlar toplumun her aşamasında olmalı ve dimdik ayakta durmak için mücadele etmekten asla vazgeçmemeli." dedi.

Konferansta, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Kafkasya, Yunanistan, Çuvaşistan, Kazakistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Moldova, Kırım ve Azerbaycan'dan kadınlar Türk dünyasındaki sorunları tartıştı.

Kaynak: AA