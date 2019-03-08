Türk dünyasından kadın sanatçılar İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından düzenlenen, 9 ülkeden 16 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı "Türk Dünyası Kadın Sanatçılar İstanbul Buluşması" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı dolayısıyla Taksim Sanat Galerisi'nde açılış töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, serginin açılışının özellikle Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldığını belirterek, "TDBB'nin asıl amacı yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmek olmakla birlikte, Türk dünyasını oluşturan ülkelerin kültür, tarih ve sanatlarının yaşatılması için de çeşitli faaliyetler düzenliyoruz." dedi.

Sergi için 9 ülkeden 16 kadın sanatçının İstanbul'da bir araya geldiğini dile getiren Solak, "Daha önce de 8 Mart'ta Türk dünyasından kadın belediyecileri, yerel yöneticileri İstanbul'da ağırlamıştık. Bu sene farklı olarak kadın sanatçıları İstanbul'da bir araya getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Serginin gerçekleşmesi için galeriyi tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'ye teşekkür eden Solak, şunları söyledi:

"Umarım farklı ülkelerden gelerek burada meslektaşlarıyla tanışan sanatçılar, güzel bir hafta geçirme fırsatı bulurlar. İstanbul 8 bin 500 yıllık tarihiyle zaten bir açık müze, sergi dışındaki zamanlarında İstanbul'un kültürel birikimiyle tanışacaklarını ve bundan yararlanacaklarını umuyorum."





- "Buradaki her imge, ortak kültürümüzün köşe taşı niteliğinde"

İBB Kültür AŞ Türk Dünyası Müzesi Müdürü Salih Doğan da Kültür AŞ olarak böyle bir projeye destek vermekten dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Sanatın, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının gelecek kuşaklara taşınması için önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Doğan, "Bu serginin çok önemli bir misyonu var. Burada sanatçılarımızın ortaya koymuş olduğu Türk dünyasından izlerin ve imgelerin hepsi, tarihimizin ve ortak kültürümüzün birer köşe taşı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Türk dünyası kadınlarının İstanbul'da bir araya gelmesinin önemine dikkati çeken Doğan, sergiye katılan sanatçılara ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.





- "Kültür anlayışımızda kadın, evin ocağı ve sahibi demektir"

Serginin küratörü ressam Kaiyrgul Kazybekova ise kadının insanlığın temeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim kültür anlayışımızda kadın, evin ocağı ve sahibi demektir. Buradaki kadınlar da hem savaşa gidebilecek kadar güçlü hem de kültürün ve sanatın diliyle konuşan kadınlardır. Bu sanatçılarla birlikte kültürümüzü de bir araya getirerek işlerimizi ortaya koymaya çalıştık."

Kazybekova, kadının çalışmanın ve emeğin sesi olduğunu, bir işte çalışamayan kadınların dahi çok güzel işler yaptığını, sergiye katılan kadın sanatçıların da ayrıca kültürü ve sanatı elinde tutan ve bunları sunan kadınlar olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergideki eserleri inceledi ve eser sahiplerinden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sergide Azerbaycan'dan Naila Ahmadova ve Tarana Aghayeva, Başkurdistan'dan Aigul Ishberdina, Kazakistan'dan Aktoty Smagulova ve Botagoz Tolesh, Kırgızistan'dan Anara Iskakova, Gulchakhra Toktosunova, Kaiyrgul Kazybekova ve Kimiia Torogeldieva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Semra Bayhanlı, Özbekistan'dan Maria Safi ve Tatyana Fadeyeva, Tacikistan'dan Nargizadzhon Akhrorova, Tataristan'dan Alsu Iusupova ve Türkiye'den Ayfer Tutkan ile Tacigül Küntüz'ün çalışmaları yer aldı.

Sergi 16 Mart'a kadar, Taksim Meydanı Metro Girişindeki Taksim Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA