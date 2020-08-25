Türk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Eczane çalışanına saldırı görüntülerini sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşan Türk Eczacıları Birliği konuyla ilgili olarak “Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.
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