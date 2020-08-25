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  3. Türk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Türk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Türk Eczacıları Birliği'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde iki kişinin eczane çalışanlarına sözlü ve fiziki şiddet uygulaması vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü. O görüntüleri güvenlik kameralarına anbean yansırken Eczacıları Birliği'nden de 'Sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz!' mesajı geldi.

 Eczane çalışanına saldırı görüntülerini sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşan Türk Eczacıları Birliği konuyla ilgili olarak “Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

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25 Ağustos 2020 Salı 12:38
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