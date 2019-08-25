Türk Eğitim Derneğinden 50 kadın öğretmene eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği iş birliğinde Zurich Sigorta'nın desteği ile çiçeği burnunda 50 kadın öğretmene Ankara'da eğitim verilecek.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında başlayan "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi" ile mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin eğitimlerine katkı sağlamak ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak için Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kastamonu, Samsun, Siirt ve Şanlıurfa'dan çiçeği burnunda 50 kadın öğretmen Ankara'ya geliyor. "Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar" başlığındaki proje kapsamında kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları köylerde lider kimlikleri ile bu alanların sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltmeye yönelik uyum çalışmaları yürütmeleri teşvik edilecek. Özellikle mesleğe yeni başlayan veya çalışma hayatının ilk yıllarında kırsal bölgelerde çalışan kadın öğretmenlerin farklı sosyal yaşamlara uyum, okul kültürü/iklimine adaptasyon, ilişkiler, sınıfta davranış yönetimi, birleştirilmiş sınıflı okullar ve benzeri konularda kendine özgü sorunlarını çözebilme, paydaşlarla ve çevreyle ilişkiler gibi pek çok konuda sorunlar yaşayabilmesinden yola çıkılarak "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi" oluşturuldu. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje, mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenleri desteklemeyi amaçlıyor. Projenin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılına kadar bin kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşması hedefleniyor. Proje, "Öğretmenlerin Mesleki ve Kişisel Gelişiminin Desteklenmesi', "Öğretmenlerin Yöresel ve Sosyal Uyumunun Sağlanması-Sosyal Girişimcilik Modelleri" ve "Gönüllülük Esasına Dayalı Projeler ile Ana Projenin Desteklenmesi" olarak üç temel bileşen kapsamında yürütülecek.

Kaynak: İHA