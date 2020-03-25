Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, “Ücretli öğretmenler mağdur edilmesin”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödemesinde olduğu gibi, ücretli öğretmenlerimizin de, ders görevleri yapılmış sayılarak, aldıkları ücretlerin eksiksiz şekilde ödenmesidir" gerekir dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, küresel salgın haline gelen korona virüs için alınan tedbirler kapsamında ücretli öğretmenlerin de mağdur olmaması için, ders görevleri yapılmış sayılarak, aldıkları ücretlerin eksiksiz şekilde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Geylan şunları kaydetti:

"Yaşadığımız olağanüstü sürece binaen devletimiz tedbirler aldı. Kamu kurumlarında personel sayısı asgariye indirildi, esnek çalışma imkanı getirildi, ücret ve ödemelerinde ise kesinti yapılmayacağı duyuruldu. Okullara zorunlu tatil getirildi, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz evlerine gönderildi. Öğretmenlerimizin mağdur olmaması için de "Ders görevleri yapılmış sayılarak" ek ders ücretleri kesilmedi. Hepsi doğru adımlardı. Peki, ücretli öğretmenlerimiz ne yapacak? Yapılacak tek bir şey var: öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödemesinde olduğu gibi, ücretli öğretmenlerimizin de, ders görevleri yapılmış sayılarak, aldıkları ücretlerin eksiksiz şekilde ödenmesidir. Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz, dolayısıyla sınırları zorlamaktan imtina edilmemelidir.

Ayrıca yaklaşık 81 bin ücretli öğretmenimizi ortada bırakmamak sosyal devlet olmanın bir gereğidir."

"Büyük ihtimalle okul tatilinin uzatılacağı duyurulacak"

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan akşam yapılacak açıklamaya dikkat çeken Geylan, tatilin uzama ihtimali üzerinden, "Bugün Bilim Kurulu Toplantısı sonucunda büyük ihtimalle okul tatilinin uzatılacağı duyurulacak. Hükümet'ten ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklentimiz, ücretli öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderileceğine dair açıklamayı bugün yapmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA