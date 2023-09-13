Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan “mülakat” açıklaması

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen atamalarının kurulacak bir komisyon huzurunda 45 dakikalık mülakatla yapılacağına dair açıklamaları...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan “mülakat” açıklaması

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen atamalarının kurulacak bir komisyon huzurunda 45 dakikalık mülakatla yapılacağına dair açıklamaları değerlendirdi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarının kurulacak bir komisyon huzurunda 45 dakikalık mülakatla yapılacağına dair sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışanlarının uzun süredir mülakat uygulamasının sıkıntılarını yaşadığını anlatan Geylan, öğretmen atamalarında yeniden mülakatın belirleyici olacağı bir kurgunun dile getirilmesinin, eğitim çalışanlarında ve öğretmen adaylarında endişe ve huzursuzluğa neden olduğunu ifade etti. Geylan, "Sayın Bakanın öğretmenin niteliğini koruma gayesiyle yaptığı değerlendirmenin pratiğe yansımasının iyi hesap edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre de ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin en donanımlı şekilde yetiştirilmesi elzemdir. Ancak bunun için ilk yapılması gereken, öğretmen yetiştirme sürecinin masaya yatırılmasıdır. Her zaman söyleriz; öğretmenlik sadece geçimi sağlamanın vasıtası olan bir meslek olmaktan ibaret değildir. Öğretmenlik bir ideal ve sevgi mesleğidir. İşte bu bilinç temelinde öğretmen yetiştirme sürecinin tayin edilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

"Öğretmen olma arzu ve hedefindeki öğrencilerimiz öğretmen liselerine yerleşsin"

Türk Eğitim-Sen'in düzenlediği "Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı" sonuç raporlarına değinen Geylan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle öğretmen liselerini yeniden açalım. Öğretmen olma arzu ve hedefindeki öğrencilerimiz öğretmen liselerine yerleşsin. Orta öğrenim düzeyinde bu hedefinde bir sapma olmayan mezunlarımız, yine öğretmen olma arzu ve hedefiyle eğitim fakültelerine yerleşsin. Eğitim fakültelerimizin son sınıflarını tam zamanlı olarak okulda geçiren öğrencilerimiz, hala öğretmen olma duygu ve hedefini taşıyorsa öğretmen adayı olarak fakülteden mezun olsunlar. İşte böylesi bir duygu ve donanımla eğitim fakültesini bitiren mezunlarımız, zaten gerçek anlamda nitelikli öğretmen olarak eğitim sistemine dahil olurlar. Sayın bakanın 45 dakikalık mülakatla amaçladığı ölçme, işte bu 9 yıllık lise ve üniversite eğitim sürecinde zaten sağlıklı şekilde gerçekleşmiş olacaktır."

"Mülakatlarda değerlendirme süreçleri çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır"

Geylan, onlarca branşta 30 ila 40 bin öğretmen alımının yapılacağı bir mülakat sürecinin birçok sıkıntıya neden olacağını savunarak, "Her bir adayın 45 dakika mülakata tabi tutulacağı mülakatlarda, liyakatli komisyonların yeterince oluşturulması, o komisyonların belki de haftalar sürecek değerlendirme süreçleri de çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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