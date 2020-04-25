Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan sözde soykırım iddialarına tepki

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözde soykırım iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Türk milletini soykırımla itham eden tüm devletlere seslenen Genel Başkan Geylan, "Kendi kirinizde boğulun! Soykırım, sömürgecilik ve zulümle dolu tarihinizle yüzleşin!" dedi.

Geylan açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"1915'te Tehcir tedbirini alan dönemin İttihat ve Terakki Hükümetini minnetle anıyorum.

Tehcir uygulanmasaydı, belki de dört yıl sonra vermiş olduğumuz Kurtuluş Savaşı'mızın seyri değişecekti. Şunu da görmek lazım; milletimizi arkadan vuran, işgalci ülkelerle işbirliği yapan ve devlete isyan edenlere karşı alınabilecek en hafif tedbir olarak tehcir uygulaması hayata geçirilmiştir. Ne bekleniyordu? Masum ahaliyi katleden Taşnak çetelerine, adeta soykırım yaparcasına çocuk, kadın, yaşlı demeden öldüren, ülkemizin işgal edilmesi için yabancı güçlerle işbirliği yapanlara devlet seyirci mi kalacaktı? Şöyle bir tarihe bakılsın; böylesi faaliyetler içerisinde olan gruplara karşı başka ülkelerde nasıl muamele edilmiş!

Bugün siyasi ve diplomatik hedef ve çıkarları için, Türk Devleti'ni soykırımla itham eden tüm ülkelere diyoruz ki; Kendi kirinizde boğulun! Soykırım, sömürgecilik ve zulümle dolu tarihinizle yüzleşin.Bilinen tarihin her döneminde onlarca imparatorluk ve devlet kurmuş olan milletimizin sicilinde tek bir leke yoktur. Türk Milleti, tarihin yüz akıdır."

Kaynak: İHA