TURK Elektronik Para ile taşıt alım-satımı daha güvenli olacak

İSTANBUL (AA) - TURK Elektronik Para AŞ, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladığı anlaşma ile güvenli e-ödeme sistemiyle hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güvenli e-ödeme sistemi, taşıt alım-satımı sürecinde yaşanan hırsızlık, dolandırıcılık gibi olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği hayata geçirildi.

Sistem ile para transferi, araç mülkiyetinin el değiştirmesi ile eş zamanlı olarak güvenli bir şekilde yapılıyor. Türkiye Noterler Birliği ile imzalanan anlaşma ile sisteme dahil olan TURK Elektronik Para AŞ, hayata geçireceği bu ürünü ile “satıcı” ve “alıcı” arasındaki ödeme işlemlerinin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURK Elektronik Para AŞ Genel Müdürü Serkan Aziz Oral, "Şirketimiz geliştirdiği teknolojilerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenli, hızlı ve kolay çözümler sunmaya devam edecek. Bu vizyon doğrultusunda Noterler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu projemizde de araç alım satımlarında kullanıcılarımıza çok önemli faydalar sağlayacağız." değerlendirmelerinde bulundu.





- Yılda 27 milyon online işlemi yönetiyor





Türkiye’nin elektronik para kuruluşu TURK Elektronik Para AŞ, avukatlar için sunduğu BaroKart dahil olmak üzere 68 farklı ortak marka ile yılda 10 milyar TL hacme sahip 27 milyon online işlem gerçekleştiriyor.

TURK Elektronik Para AŞ, Türkiye Noterler Birliği ile yaptığı anlaşma ile hem araç satmak isteyenlere hem de araç almak isteyenlere hizmet edecek. Her iki tarafın kendisini güvenceye aldığı sistemde, satıcıya araç bedelini alma, alıcıya ise aracını güvenle alma imkanı doğuyor.





Kaynak: AA