Türk Eximbank'tan ihracata tam destek

KOCAELİ (AA) - Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, ülke geneline yayılarak ihracata tam destek vermeye çalıştıklarını belirterek, "İhracat nerede yoğunlaşıyorsa orada bulunmaya gayret gösteriyoruz. İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz." dedi.

Gültekin, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Eximbank hakkında katılımcılara bilgi vererek, ihracat destek kuruluşu olduklarını söyledi.

Gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarını sağlamak için ihracatın en önemli öncelik olduğunu ifade eden Gültekin, ihracatı desteklemenin çeşitli yollarla yapıldığını kaydetti.

Gültekin, ihracatın diğer ülkelerde de kendileriyle aynı yapılardaki bankalarla desteklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"35 ürünümüz var. Kredi, sigorta ve yurt dışı proje kredileri ile müteahhitlik hizmetlerine yönelik çok sayıda programımız var. Bu açıdan baktığımızda dünyadaki diğer Eximbankların yapmış olduğu tüm işlemleri kendi bünyesinde gerçekleştiren bir destek kuruluşu niteliğindeyiz. Desteklerimizi ülke geneline yayılarak vermeye çalışıyoruz. İhracat nerede yoğunlaşıyorsa orada bulunmaya gayret gösteriyoruz. İhracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli olan her firmamıza ulaşmak, desteklerimizden yararlandırmak istiyoruz."

- Yeni şube ve irtibat büroları açma hedefi

Yıl sonuna kadar 20'şer şube ve irtibat bürosu açma hedefleri bulunduğunu anlatan Gültekin, firma sayısı ve ihracat potansiyeli yüksek illerde yoğunlaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Gültekin, işlevsel olarak dünyada kendilerine benzeyen pek Eximbank olmadığını aktararak, "Dünyada kimileri sadece sigorta tarafını destekliyor, kimileri sadece kredi tarafını destekliyor. Bu açıdan baktığımızda biz bunları birleştirdiğimiz zaman dünyada önde gelen ihracat destek kuruluşları arasına giriyoruz. Hem kredi hem de sigortayı değerlendirdiğimiz zaman dünyada ilk 3'te yer aldığımızı söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Türkiye ve Kocaeli ekonomisi hakkında bilgi vererek, oda olarak yapacakları çalışmaları anlattı.





Kaynak: AA