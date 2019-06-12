Türk futbolunda deprem! Hilmi Kulluk açıkladı: Yayıncı kuruluş çekiliyor

Başkanlık seçimi sonrası açıklamalarda bulunan Hilmi Kulluk'un beIN SPORTS açıklamaları şu şekilde:

"Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlarda çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp için de geçerli”