"Türk futbolunda tarihi ekonomik devrim" projesine kulüp başkanlarından büyük destek geldi

TFF ile TBB'nin projesine

kulüp başkanlarından destek

Futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için birlikte kolları sıvayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) projesi, Süper Lig'in başkanlarınca büyük destek gördü.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Türk futbolu için atılan çok olumlu bir adım. Bu projeyi destekliyoruz. Sonuçlanması için de Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların da olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model... Galatasaray Spor Kulübü olarak devletimizin önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu işbirliğinin de kulüplerimizin gelir gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile ve başarılı olmasını gönülden diliyoruz."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu protokole sıcak baktıklarını dile getirerek, "Ancak hemen söyleyeyim, biz göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Tüm borçlarımız için Ziraat Bankası çatısı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu bir... Zaten deniz bitti, mecburdular. Ortada başka bir seçenek kalmamıştı. Başkalarının metazori yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı işleri elimizi taşın altına koyarak başlattık. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz. Ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyor ve detaylarının paylaşılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Diğer başkanların görüşleri şöyle:

Mecnun Odyakmaz (D.G.Sivasspor Başkanı): Çok sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilen kulüpler için de bir adım atılmasını bekliyoruz.

Erol Bedir (Kayserispor Başkanı): Kulüplerin bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA'nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Borçları yeniden yapılandırıp yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım.

Mehmet Yiğiner (Ankaragücü Başkanı): Devletin kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Derdimizi sadece senede bir yıl TFF genel kurullarında dile getirebiliyoruz. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz. Eğer proje hayata geçerse kendi yağımızla kavrulmaya devam ederiz. Çünkü Başkent'in tek takımına maddi bir destek yok. Olumlu bakıyoruz. Umuyorum kısa sürede hayata geçirilir.

Hilmi Kulluk (A.Konyaspor Başkanı ) TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü kulüplerin geleceği ekonomik olarak zordaydı. Artık gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak. Konyaspor olarak Başkan Demirören'e ve yönetimine teşekkür ederiz

Ali Ay (Bursaspor Başkanı) : Kulüplerin ekonomisinin toparlanması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bu konuda tüm kulüp başkanları el birliği içinde düşüncelerini aktardı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu. Umarım sağlıklı kararlar alınır.

Mevlüt Doğan (Erzurumspor Başkanı) : Kulüplerin en önemli sorunlarının biri borçlar. TFF Başkanı uzun süredir beklenen görüşmeyi Bankalar Birliği ile yapmış. Olumlu haberler bekliyoruz. Çünkü bizler fedakarca başkanlığımızı yapıyoruz.

DHA