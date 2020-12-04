Türk futbolunun acı kaybı! Raşit Karasu hayatını kaybetti
Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Fenerbahçe'de de forma giymiş eski futbolcu ve teknik direktör Raşit Karasu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Karasu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklamada," Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.