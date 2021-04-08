Türk futbolunun efsane takımı Manisaspor Amatör Lige düştü! Genç futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye'nin köklü kulüplerinden olan Manisaspor, evinde konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-3 yenilerek Amatör Lige düştü
Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. Hafta maçında Manisaspor, Çankaya Futbol Kulübü'nü konuk etti. İki kez geride düştüğü maçta eşitliği sağlayan Manisaspor rakibine 3-2 yenilerek ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan genç futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
GEÇEN YIL DA KÜME DÜŞMÜŞTÜ
Ayrıca 2019-20 sezonunda da 3. Lig'den Amatör Lige düşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmenin kaldırılması kararıyla ligde kalmıştı.
YILDIZLARIN ÇIKTIĞI TAKIMDI
Süper Lig'de 6 sezon yer alan, Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandıran Manisaspor, yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den, 3. Lig'e kadar düşmüştü.
MAÇ HAKKINDA BİLGİLER
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Ergün xx, Murat Erölmez xx Ali Gün xx
Manisaspor: Fatih xx, Onur xx (Muammer dk. 65 x), Halil xx, Çağrı Gülcü xx (Enes dk. 89 ?), Çağrı Buğra Dişsiz xx (Uğur Parlak dk. 46 x), Adnan xx, Oğuzhan xx, Serhat x, Ertuğrul x (Eray dk. 89 ?), Berkay x, Hüseyin x (Kaan dk. 46 x)
Çankaya FK: Beycan xx, Mert xx, Mücahit xx, İsmail x, Onur xx, Mustafa Şen xx (Doğukan dk. 88 ?), Furkan xxx (Bekir dk. 90+2 ?), Cemre xx (Ali Eren dk. 84 ?), Mustafa Dündar xx, Deniz x, Murat xx
Goller: Oğuzhan (dk. 47), Umut (dk. 78) (Manisaspor), Cemre (dk. 16 pen.), Furkan (dk. 57, 80) (Çankaya FK)
Sarı Kartlar: Berkay, Uğur (Manisaspor), İsmail, Mücahit, Onur, Murat, Bekir (Çankaya FK)