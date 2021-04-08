Türk futbolunun efsane takımı Manisaspor amatör lige düştü! Genç futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Misli.com 3. Lig 1. Grup 26. Hafta maçında Manisaspor, Çankaya Futbol Kulübü'nü konuk etti. İki kez geride düştüğü maçta eşitliği sağlayan Manisaspor rakibine 3-2 yenilerek ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan genç futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.

GEÇEN YIL DA KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Ayrıca 2019-20 sezonunda da 3. Lig'den Amatör Lige düşen Manisaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmenin kaldırılması kararıyla ligde kalmıştı.

YILDIZLARIN ÇIKTIĞI TAKIMDI

Süper Lig'de 6 sezon yer alan, Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandıran Manisaspor, yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den, 3. Lig'e kadar düşmüştü.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Ergün xx, Murat Erölmez xx Ali Gün xx

Manisaspor: Fatih xx, Onur xx (Muammer dk. 65 x), Halil xx, Çağrı Gülcü xx (Enes dk. 89 ?), Çağrı Buğra Dişsiz xx (Uğur Parlak dk. 46 x), Adnan xx, Oğuzhan xx, Serhat x, Ertuğrul x (Eray dk. 89 ?), Berkay x, Hüseyin x (Kaan dk. 46 x)

Çankaya FK: Beycan xx, Mert xx, Mücahit xx, İsmail x, Onur xx, Mustafa Şen xx (Doğukan dk. 88 ?), Furkan xxx (Bekir dk. 90+2 ?), Cemre xx (Ali Eren dk. 84 ?), Mustafa Dündar xx, Deniz x, Murat xx

Goller: Oğuzhan (dk. 47), Umut (dk. 78) (Manisaspor), Cemre (dk. 16 pen.), Furkan (dk. 57, 80) (Çankaya FK)

Sarı Kartlar: Berkay, Uğur (Manisaspor), İsmail, Mücahit, Onur, Murat, Bekir (Çankaya FK)