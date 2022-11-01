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Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Spor Toto Süper Lig takımlarından biri olan MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış 48 yaşında hayatını kaybetti. Futbolcunun vefat haberini eski kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.
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