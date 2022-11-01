Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından biri olan MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Gökmen Barış 48 yaşında hayatını kaybetti. Futbolcunun vefat haberini eski kulübü sosyal medya hesabından duyurdu.

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Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu! 1

Türk futbolunda çeşitli takımlarda forma giyen, futbolculuk kariyerinin ardından yardımcı antrenörlük yapan MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski oyuncusu Gökmen Barış, hayatını kaybetti. Eski futbolcunun vefat haberini MKE Ankaragücü Kulübü sosyal medya hesabından, "Eski futbolcumuz Gökmen Barış'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." açıklamasıyla duyurdu.

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