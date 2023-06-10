Kaçak sığınmacılar Türk gemisini ele geçirdi! İtalya Savunma Bakanlığı kurtardı!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, "Gemi hırsızları ele geçirildi. Her şey başarıyla sonuçlandı. San Marco birliğinin personelini, polisleri ve mali polisleri mükemmel bir işbirliğiyle gerçekleştirdikleri operasyondan dolayı tebrik ediyorum. Bravo" ifadesini kullandı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

Rete4 televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada Crosetto, kaçak göçmenlerin kaçma girişiminde bulunduğunu anlatarak, "Bazıları gece karanlığında denize atlayarak kaçmaya çalıştı, helikopterin sesini duyduklarında. Ancak gemi zaten tamamen kuşatılmıştı. Askerler, geminin kontrolünü hızlı bir şekilde ele geçirmeliydi ve bunu başardılar. Silahlı kuvvetler, bu tür durumlar için elzemdir" yorumunu yaptı.

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Türk bayraklı kargo gemisi GALATA SEAWAYS'den sonra İtalyan Mali Polisi ve polis ekipleri gemiye çıkarak kaçak göçmenlerle tercüman aracılığıyla iletişim kurdu ve kimliklerini belirledi.

Gemide bulunan 15 kaçak göçmen arasında Suriye, Afganistan ve Irak vatandaşlarının olduğu bildirildi. 15 kaçak daha sonra gemiden indirilerek Napoli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GEMİ OVO KALESİ AÇIKLARINDA

Bu arada, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili bir soruşturma başlattığı bildirildi. Savcılar, olayın nasıl gerçekleştiğini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için çaba sarf ederek, gemi kaçırma olayına karışan kaçak göçmenleri tespit etmeye, gerçek niyetlerini ve olası terör bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

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Yapılan incelemelerde, geminin ele geçirilmesinde kullanıldığı düşünülen iki bıçak ve bir kesici aletin bulunduğu belirtiliyor.

İtalyan Mali Polisi'nin geminin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçak göçmenlerin gemide hangi bölgelerde bulunduğunu tespit ettiği medyaya yansıdı.

Diğer bilgilere göre, geminin şu anda Ovo Kalesi açıklarında bekletildiği İtalyan basınında yer aldı.

MarineTraffic adlı internet sitesinin verilerine göre, gemi Napoli limanı açıklarında bulunuyor.

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NE OLMUŞTU

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabının paylaşımına göre, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. yetkilileri tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) bir ihbar yapıldı.

İhbarda, Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli geminin Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyir halindeyken yaklaşık 15 kaçak şahsın tespit edildiği, kaçakların gemi içinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralar aracılığıyla belirlendiği ve gemi personelinin kendilerini yaşam mahaline ve makine dairesine kilitleyerek güvende olduklarının bildirildiği ifade edildi.

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle detaylı bir değerlendirme yapıldı ve İtalyan yetkililere gerekli bilgilendirme sağlandı.

Gemi, İtalya karasularına girdiği anda ekipler tarafından kaçaklara müdahale edildi ve durum kontrol altına alındı. Napoli Limanı'na yönlendirilmesine karar verildi. Konu, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.

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