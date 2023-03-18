Türk genci Samet Yüce, birinci olmayı hedeflediği yarışmada ikincilikle yetindi

İsveç'te Taklitten şarkıcılığa, resimden dansa birçok konuda 40 adayın yarıştığı yarışma programında Türk genci Samet Yüce, gösterdiği üstün başarıyla yarışmada ikinci olmayı başardı.

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Türk genci Samet Yüce, birinci olmayı hedeflediği yarışmada ikincilikle yetindi

İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayımlanan yetenek yarışmasında 15 yaşındaki Türk genci Samet Yüce, ikinci oldu.

Programın sonunda jüri üyeleri, "matematik dehası" olarak nitelendirdikleri Yüce'nin, zihinsel çarpma ve bölme işlemlerini hesap makinesi hızında yaparak sorulara doğru cevap verdiği için ikinci olduğunu açıkladı.

Taklitten şarkıcılığa, resimden dansa birçok konuda 40 adayın yeteneklerini sergilemek amacıyla katıldığı yarışmada başarı gösteren Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikincilikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Matematiği çok sevdiğini belirten Samet Yüce, birincilik için çok uğraştığını ama jürinin kararına saygılı olduğunu dile getirdi.

SAMET YÜCE İKİNCİLİKLE YETİNMEK ZORUNDA KALDI

Oğlunun küçük yaştan itibaren matematiğe düşkün olduğunu kaydeden Aydın Yüce de Samet'in hafızasının inanılmaz olduğunu söyledi.

Baba Yüce, "Küçük yaştan beri güçlü hafıza ve hızlı matematik işlemlerini çözme yeteneği ile oğlum dikkati çekiyordu. Bu konuda okulda girdiği yarışmada birinci oldu. Daha sonra oğlumu bu yarışmaya yönlendirdiler, burada da ikinci oldu, ailece çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katıldıktan sonra oğlunun İsveç medyasında ilgi gördüğünü anlatan Yüce, "Oğlum, bazı televizyon kanallarının daveti üzerine programlara çıkarıldı. Programlarda sorulan zihinsel çarpma ve bölme işlemlerine çok hızlı cevaplar verdiği için şaşkınlıkla karşılandı. İnanılmaz bir hafızası var, inşallah ileride Samet'i büyük yerlerde görmeyi umuyoruz." dedi.

KAYNAK: AA

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