Türk gıda ihracatçılarından Singapur çıkarması

Türk gıda ihracatçılarından taze meyve sebzeden dondurulmuş ürünlere, süt ve balık ürünlerinden kuru meyve ve mamullerine kadar birçok farklı alanda üretim yapan 15 Türk ihracatçı firma, Singapur ithalat pazarından pay almak için temaslarda bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) organizasyonunda gerçekleştirilen Singapur Sektörel Ticaret Heyeti Programı, 25-28 Kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı. 3 günlük program çerçevesinde ithalatçı firma temsilcileri, ülkenin büyük marketlerini dolaşarak pazarı yakından inceledi. T.C. Singapur Büyükelçiliğini ziyaret eden heyet, Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ve Ticaret Müşaviri Müge Dağlı Durukan'dan ülke ve pazar hakkında bilgi aldı.

Heyete destek sağlayan Büyükelçi Lütem, Türkiye ile Singapur arasındaki ticaretin artırılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. İhracatçı firma temsilcileri, heyet kapsamında Singapurlu alıcı firma temsilcileri ile ikili iş görüşmelerinde bir araya geldi.

Singapur Gıda Ticaret Heyeti programına katılan Türkiye Su Ürünleri Sektörü Kurulu Başkanı ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin 2018 yılında Singapur'a 26 milyon dolar gıda ürünleri ihracatı yaptığını ifade ederek pastanın çok daha büyük olduğunu ve bu pastadan pay alabileceğimizi belirtti.

Singapur, Uzak Doğu'ya ihracatta geçiş ülkesi olabilir

Singapur'un Türkiye'nin Uzak Doğu'ya gıda ihracatına köprü olabileceğini de söyleyen Kızıltan, "Singapur küçük bir ülke olmakla birlikte Uzak Doğu'ya ihracatın artırılması için bir geçiş ülkesi, tek başına düşünülmemeli. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ve ASEAN'ın 2,6 trilyon ticaret hacmi var, 11 ülkeyi kapsıyor. İkili ticaret anlaşmaları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ülkenin dış ticaret politikasını oluşturuyor. Helal ürüne çok önem veriliyor. Tanıtım faaliyetleri ile Türkiye'nin bilinilirliğini artırarak bu pazarda amacımıza ulaşma yolunda adımlar atabiliriz" şeklinde konuştu.

50 Singapurlu firma ile ikili görüşmeler

Singapur Gıda Ticaret Heyetinin oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Kızıltan, "Burada 50 Singapurlu firmayla ikili görüşme gerçekleştirdik ve ticaret odaları ile ithalatçılar birliğini ziyaret ettik. Singapur ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi sahibi olduk. Gıda ihtiyacının tamamına yakın kısmını ithalat yoluyla karşılıyorlar, premium ürünler tercih edilen bir pazar var. Tavuk eti ve yumurta ihracatı için çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Yaş meyve açısından potansiyel var, kiraz, incir, bar, şeftali, üzüm, nektarinde şansımız büyük. Kaya levreği, levrek ve orkinosta talep var. Özellikle milli havayolumuz THY özel bir çalışma yapar ve kolaylık sağlarsa ihracatımız kısa sürede bir kaç katına çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Singapur Gıda Ticaret Heyetine birçok firma eşlik etti.

Kaynak: İHA