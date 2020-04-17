Türk gurbetçilerden Brüksel hükümetine tepki: ''Belçika'da hijyen yok''
Belçika'da yaşayan Türk gurbetçiler ülkede hijyenin olmadığını ve tedbirlerin yetersizliğini belirtip "Belçika'da hijyen yok. Türkiye'deki gibi her yer temizlenmiyor" diyerek Brüksel hükümetinin koronavirüs ile ilgili yürüttüğü mücadeleyi eleştirdi.
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