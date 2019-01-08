



YALOVA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 yılında dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Aydın, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda, Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk gün müsabakalarının ardından gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk güreşinin son yıllarda çıkış yaşadığını belirtti.

"Türk güreşi müthiş bir çıkış içerisinde." diyen Aydın, "Federasyonumuzun kurulduğu ilk günden bu zamana dünya ve Avrupa şampiyonalarında 454 altın, 476 gümüş ve 679 bronz olmak üzere bin 609 madalya kazanıldı." şeklinde konuştu.





- "Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik"





Ata sporu güreşte birçok başarı elde ettiklerine dikkati çeken Aydın, "Olimpiyat tarihine baktığımızda, ülkemizin kazandığı 94 madalyanın 63'ünü güreşte elde ettik. 39 altının 29'unu da yine güreşte kazandık. Dönemimizdeki 2016 Rio Olimpiyatları'nda kazandığımız 8 madalyanın 5'ini güreşte aldık. 52 yıl aradan sonra olimpiyatlarda böyle bir başarıya imza attık. İnşallah darısı 2020 Tokyo'nun başına." diye konuştu.

Aydın, 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda toplam 9 madalya alındığını anımsatarak, "Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. 68 yıl aradan sonra Avrupa'da böyle bir başarıyı yakaladık. 2018'de tüm yaş kategorilerinde 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz olmak üzere ülkemize 196 madalya elde ettik." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Dünya Şampiyonası'nın yapılacağını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Çünkü burada artık olimpiyat kotası var. 2019'da ilk 6'ya giren sporcular vize alacaklar. Sporcularımızın vizelerini 1 yıl önceden almalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatta ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye dikip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz."

Kaynak: AA