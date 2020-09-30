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Türk hackerlardan Ermenistan'a darbe: Banka sitesini kapattılar

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırının ardından iki ülke arasındaki sıcak çatışmalar devam ederken Türk hackerların Ermenistan'a gönderilen yardımların toplandığı iddia edilen bankanın resmi web sitesini erişime kapattığı öğrenildi.

Türk hackerlardan Ermenistan'a darbe: Banka sitesini kapattılar

Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ederken, Türk hackerlar, Ermenistan'a gönderilen yardımların toplandığı iddia edilen bankanın resmi web sitesini erişime kapattı.

Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, "Aslan Neferler Timi" adlı Türk hacker grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen yardımların toplandığı iddia edilen ve merkezi Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan bir bankanın resmi web sitesini erişime kapattı. Grup, resmi web sitesinin yanında bankanın mobil bankacılık hizmetini de erişime kapattı.

Türk hackerlardan Ermenistan'a darbe: Banka sitesini kapattılar Türk hackerlardan Ermenistan'a darbe: Banka sitesini kapattılar

 

Berna Akkaya
Editör


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