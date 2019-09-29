Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen bağbozumu etkinliğine katılan Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Cimin üzümüne hayran kaldı.

Seslendirdiği türkülerle milyonların hayranlığı kazanan Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen ve kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümüne hayran kaldı. Erzincan Valiliği ve Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" kapsamında düzenlenen konser programına katılmak üzere Erzincan'a gelen Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç Üzümlü ilçesinde bulunan üzüm bağlarını gezdi. Aksaç muhteşem manzara eşliğinde hayran kaldığı bağlarda bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Başarılı ses sanatçısı Aksaç, "Buralar çok güzel. Üzümler dallarında adeta gerdanlık gibi. Cimin üzümünün tadı da çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHA