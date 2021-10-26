Türk halkının geçim sıkıntısıyla dalga geçtiler! Prof. Dr. Güner Sönmez'den dikkat çeken tepki: O paylaşımları yapan Suriyelilerin misafirliği sonlandırılmalı

Çok abonesi olan bir YouTube kanalında paylaşılan sokak röportajında bir Türk vatandaşının Suriyelilerin Türkiye'de daha rahat yaşadıklarını belirterek "Biz muz yiyemiyoruz" ifadesini kullanması gündem olmuştu. Savaş dolayısıyla ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye yerleşen Suriyeli göçmenlerin bazıları sosyal medyada tepki çeken bir akım başlattı.

Muz yerken video çeken Suriyeliler, hazırladıkları videolara "Biz muz yiyemiyoruz" diyen vatandaşın sesini yerleştirerek durumu ti'ye aldı. Paylaşımlar tepki çekerken bazı ünlü isimlerde konuya ilişkin düşüncelerini yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler.

"VATANINI BIRAKIP KAÇAN..."

İzzet Çapa kuaförde muz yiyen Suriyelilerin videosuna yaptığı paylaşımda yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Vatanını bırakıp kaçan...

Ülkemize sığınan...

Ve fakat geçen zaman içinde...

İyice bir tuhaflaşan...

Bu Suriyeli mülteci arkadaşların...

Bulundukları ülkenin gerçek vatandaşlarının ekonomik sıkıntılar yüzünden muz alıp yiyememesiyle...

Bu şekilde rezilce alay etmelerine...

Çok şey derim demesine de...

Sonra instagram paylaşımımı siliyor...

Ve fakat yine de onlar bu yaptıklarından utanmıyorsa...

Ben mi onlara şerefsizsiniz oğlum siz demekten utanacağım...

Be şerefsizler...

Yazıklar olsun size…

Dip not: Instagram videoyu sildiği için mecburen fotoğrafla paylaşıyorum. Video, Twitter hesabımda..."

"BU PAYLAŞIMLAR ARAŞTIRILMALI"

Konuya ilişkin bir paylaşım da Prof. Dr. Güner Sönmez'den geldi.

Sönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Suriyeli’lere ait olduğu iddia edilen çok rahatsız edici videolar dolaşıyor. Türk halkının geçim sıkıntısıyla dalga geçen muz yeme videoları, hatta Türk bayrağı ile dalga geçilen fotoğraflar… Bu paylaşımlar araştırılmalı; Gerçekse paylaşanların misafirliği sonlandırılmalıdır"

Suriyeli sığınmacılar hadlerini aştı! " Biz muz yiyemiyoruz" diyen Türk vatandaşıyla dalga geçmek için muz yeme akımı başlattılar