Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!

Terör faaliyetlerinin bölgede yoğunlaşması sebebiyle Irak- Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek.

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Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki faaliyetlerinin yoğunlaşmasına ve gerek bölgedeki gerekse havaalanından geçiş yapan vatandaşların güvenliğinin tehdit edilmesi sebebiyle 3 Nisan itibariyle Türk hava sahası Süleymaniye Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmeyecek.

Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!

TÜRK HAVA SAHASI KAPATILDI

5 Nisan 2023, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Türk Hava Sahasının Süleymaniye Uçuşları İçin Kapatılması Hakkındaki Soruya Cevapladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada;

Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir.

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