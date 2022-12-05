Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen firmalardan biri olan Türk Hava Yolları'ndan (THY) uçak bileti alan vatandaşlar, kendi istekleriyle bilet tarihinde değişiklik yapma hakkında sahiptir. Vatandaşlar bilet değiştirirken Türk Hava Yolları (THY) tarafından belirlenen ücreti ödemeleri karşılığında bilet değişikliği yapabilmektedir. Peki Türk Hava Yolları bilet değişikliği nasıl yapılır? THY bilet değişikliği ücreti ne kadar?

TÜRK HAVA YOLLARI BİLET DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Türk Hava Yolları (THY) bilet değişiklikleri iç hat ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Ercan arasındaki uçuşlarda 12 saatten az zaman kala iptal ve iade yapılamaz.

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Biletinizi iptal etmek için THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Bunun dışında 0850 333 0849 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak bu işlemi yapabilme hakkınız bulunmaktadır.

Uçak bileti işlemleri için tıklayınız.

THY BİLET DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

THY, uçuşa 1 saatten az kala bilet değişikliğine izin vermez.

Uçuşa 1-12 saat kala B-Q (arasındaki sınıflar dahil) ücretli bilet değişiklik hakkı 200 TL'dir. Ücret farkı varsa alınır, iade yapılamaz. T-U (arasındaki sınıflar dahil): Değişiklik yapılamaz.

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Uçuşa 12 saat veya daha uzun süre kala B-Q (arasındaki sınıflar dahil): Ücret Değişikliği Hakkı: 150 TL karşılığında ve ücret farkı varsa alınır, iade yapılamaz. T-U (arasındaki sınıflar dahil): değişiklik yapılamaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Ercan uçuşlarında 1 saatten az kala değişiklik yapılamaz, 1-12 saat kala değişiklik 350 TL Ceza ile işlem yapılır (V/P/W/U sınıflarında değişikliğe izin verilmez) Ücret farkı varsa alınır, ücret farkı iade edilmez. 12 veya daha uzun süre kala 300 TL Ceza (V/P/W/U sınıflarında) karşılığında değişiklik yapılır. Ücret farkı varsa alınır, iade edilir.

Uçuştan sonra bilet değişikliği yapılamaz.

İç hat ve TR - ERCAN biletlerinde güzergâhlar dış hat güzergâhlarıyla değiştirilemez, sadece iç hat güzergâhlarıyla değiştirilebilir.

Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerini birlikte içeren aktarmalı uçuşlarda Türk Hava Yolları’nın değişiklik kuralları geçerlidir.

Uçuş başlayana kadar Business Class için kabin yükseltme (upgrade) yapılabilir. Economy ücretiyle Business ücreti arasındaki fark vergi ve harçlar dâhil olmak üzere yolcudan alınır. Bu değişiklik için herhangi bir kesinti yapılmaz.*

Lefkoşa Ercan ve Hopa uçuşlarını da içeren bu uygulamaya codeshare (ortak) uçuşlar ve promosyon sınıfları dâhil değildir.

THY BİLET İADE VE İPTAL İŞLEMLERİ

İç hat uçuşlarında 12 saat ya da daha uzun süre kala bilet üzerinde yapılan iptal ve iade işlemlerinde 200 TL kesinti yapılır, biletleme servis ücreti hariç kalan tutar iade edilir. Q/T/L/V/P/W/U sınıflarında iade yapılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Ercan arasındaki uçuşlarda 12 ve daha uzun süre kala iptal ve iade işlemlerinde 400 TL kesinti yapılır. L/V/P/W/U sınıflarında iade yapılamaz.

Uçuş hakkının kullanılmadığı durumlarda (no-show) uçuştan sonra bilet iadesi yapılamaz. Sadece alan vergisi iade edilir.

Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerini birlikte içeren aktarmalı uçuşlarda Türk Hava Yolları’nın iptal ve iade kuralları geçerlidir.