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  3. Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

TÜRK HAVA YOLLARI: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Caner Çıldır, Selçuk Görmen

TÜRK HAVA YOLLARI: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu

ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L)

SETLER: (10-25,15-25,19-25)

Süre: 68 dakika (20, 22, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 16'ncı haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı-10, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

DHA

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