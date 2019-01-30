Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
TÜRK HAVA YOLLARI: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Caner Çıldır, Selçuk Görmen
TÜRK HAVA YOLLARI: Özge, Şeyma, Ruseva, Rahimova, Enright, Su, Berin (L), Nikolic, İrem, Mislina, Duygu
ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L)
SETLER: (10-25,15-25,19-25)
Süre: 68 dakika (20, 22, 26)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 16'ncı haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı-10, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
FOTOĞRAFLI
DHA
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