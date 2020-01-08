Türk Hava Yolları, İran ve Irak uçuşlarını 24 saat askıya aldı!

İran ve Irak uçuşlarını 24 saat askıya alan Türk Hava Yolları'nın, bu seferlerinin devam edip etmeyeceği 24 saat sonra tekrar değerlendirilecek.

Bu kapsamda, İran ile Irak hava sahasını kullanan Türk Hava Yolları seferleri de rotalarını bu ülkelerden çıkardı. Türk Hava Yolları uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası bölgedeki gerilim artmıştı. Son olarak İran, Irak'taki ABD üssünü vurduğunu ve 80 ABD'linin öldüğünü açıklamıştı.