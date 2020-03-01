Türk Hava Yolları, tüm İtalya seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları, İtalya'da hızla yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle, bu ülkeye gerçekleştirdiği tüm seferi iptal etti.

İtalya'da hızla yayılan korona virüs nedeniyle harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), aldığı yeni kararla birlikte 1 Mart itibariyle bu ülkeye gerçekleştirdiği seferleri karşılıklı olarak durdurma kararı aldı. Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'da görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiğimiz seferler karşılıklı olarak 1 Mart itibari ile iptal edilmiştir. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm ulusal ve uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA