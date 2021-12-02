Masterchef son bölüm nerede çekildi? 2 Aralık 2021 Perşembe | Kızılkule Alanya nerede?Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Aralık 2021 PerşembeTürk Hava Yolları'ndan flaş 'fırtına' uyarısıGaziantep FK 3 - 1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCUFenerbahçe Beko 96 - 86 Monaco | MAÇ SONUCUPremier Lig: Manchester United - Arsenal maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linkiSon dakika | Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldıSon dakika | Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan İrfan Can Kaveci kararıBebeğini öldüresiye döven cani baba tutuklanmıştı! Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl?Omicron varyantına ilişkin korkutan açıklama! Birkaç ay içinde yaşanacaklara karşı uyarı yapıldı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türk Hava Yolları'ndan flaş 'fırtına' uyarısı

Türk Hava Yolları'ndan flaş 'fırtına' uyarısı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada yarın Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla Türk Hava Yolları olarak yolcuların seyahat güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Türk Hava Yolları'ndan flaş 'fırtına' uyarısı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı işaret eden Üstün, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları olarak yolcuların seyahat güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Yahya Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için (Cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT