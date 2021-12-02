Türk Hava Yolları'ndan flaş 'fırtına' uyarısı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı işaret eden Üstün, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları olarak yolcuların seyahat güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Yahya Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için (Cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu.