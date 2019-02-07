Türk hayırseverlerden Suriye’ye kış yardımı

Sadakataşı Derneğinin "Baştan ayağa kış yardımı" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kampına insani yardım yapıldı.

Suriye'nin İdlib kırsalında çetin kış koşullarının yaşanmasıyla birlikte, Sadakataşı Derneği tarafından "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısı kapsamında bölgedeki Hasaan ve Şahba kamplarında kalan mültecilere yardım yapıldı. Türk hayırseverlerin bağışları ile yapılan yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerine bot, mont, gündelik kıyafet ve battaniye ulaştırıldı. Yapılan yardımlardan yaklaşık bin kişinin faydalandığı kaydedildi.

Yardımların gerçekleştirildiği Der Hasaan ve Şahba mülteci kampları Halep'ten göç etmiş mülteci aileleri barındırıyor. Kamplarda elektrik, su bulunmazken, kampta yaşayan aileler yardım kuruluşlarından aldıkları destek ile hayatlarını sürdürüyorlar.

Kaynak: İHA