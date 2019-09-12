Türk Hukuk Enstitüsünden adli yıl programı

Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi, adli yılın açılışı nedeniyle bir kokteyl düzenledi.

Türkiye Barolar Birliğinin Balgat'taki sosyal tesislerinde düzenlenen adli yıl açılışı kokteyli, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şube Başkanı Murat Emre Güner'in açılış konuşması ile başladı. Güner, "Yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umut ediyorum ki bu adli yıl ülkemize, milletimize, avukat, hâkim, savcı tüm meslektaşlarımıza ve adliye çalışanlarına adalet ve mutluluk getirir. 1977 yılında kurulmuş olan Türk Hukuk Enstitüsü, milliyetçi camianın hukuk alanında tek ve köklü sivil toplum kuruluşudur. Enstitümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in talimatlarıyla kurulmuş, Bakanlar Kurulu kararı ile de ünvanında Türk adının geçmesine özel izin verilmiştir. Milliyetçi hukukçular olarak bu çatı altında toplanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tüm çalışmalarda ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin sağlanması tek hedef olarak belirlenmiştir. Mesleğimizin bizlere verdiği yetki ve sorumluluklar da bu amaca özgüllenmiştir. Mesleğimizin sorunlarının farkındayız ve Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi olarak gerekli çalışmaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Güner, konuşmasında şunları söyledi:

"Açılış kokteylimize göndermiş oldukları telgraf ile bizleri onurlandıran MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız Bey'e, göndermiş oldukları çelenk ile bizleri onurlandıran Türk Hukuk Enstitüsü Genel Merkez yönetimine, Ankara Barosu yönetimine, Hukuki Mücadele Derneği yönetimine, katılımlarıyla bizlere şeref veren HSK üyesi Sayın Alp Arslan Bey başta olmak üzere birbirinden değerli avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımıza MHP MYK ve MDK üyelerine, tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Daha sonra Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Vekili Av. Fazıl Çağrı Kuş, HSK Üyesi Alp Arslan ve MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve önceki dönem Ankara Barosu Başkan adayı Av. Gencer Özdemir kısa bir konuşma yaparak yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kaynak: İHA