TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira

TÜRK-İŞ mart ayı yoksulluk sınırı araştırmasını açıkladı. Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 591 TL olurken, yoksulluk sınırı ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı.

YAYINLAMA
Google News
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira

TÜRK-İŞ'in, her ay çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2023 sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmada bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 9 bin 591 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 31 BİN 241 TL

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 31 bin 241 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 12 bin 469 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,76 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 94,62 oldu.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yoksulluk sınırı 31 bin 241 lira

DANA ETİ İLK KEZ 250 LİRAYI AŞTI

Yapılan araştırmaya göre mart ayında süt fiyatları artark litresi 25 lirayı aşarken, peynir ve yoğurt fiyatları gerileme yaşandı. Dana eti yüzde 13, kuzu eti yüzde 18, tavuk yüzde 4, yumurta yüzde 16, balık yüzde 8 zamlandı. Dana eti ilk kez ortalama 250 liranın üzerine çıktı. Baklagillerden fasulyenin fiyatı yüzde 10 gerilerken, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları yüzde 4 yükseldi. Nohudun fiyatı sınırlı düzeyde arttı, yağlı tohumlarda fiyat değişmedi.

Pirinç, makarna, un, irmik fiyatlarında bir önceki aya göre sınırlı düzeyde artış yaşanırken bulgurun fiyatı hafif düzeyde geriledi. Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi.

Ayçiçek yağı ve tereyağı sınırlı düzeyde zamlandı, margarin ve zeytinyağının fiyatları az da olsa düştü. Reçel, salça, siyah zeytin fiyatları sınırlı düzeyde yükseldi. Bal, çay, şeker ve baharat fiyatları sabit kaldı.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete zam yapılacağı tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücrete zam yapılacağı tarihi açıkladı
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin son noktayı koydu
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu yıl şans EYT'lilerden yana! Maaşını İş Bankası'na taşıyan rekor parayı alacak: Başvurular bitiyor!
Bu yıl şans EYT'lilerden yana! Maaşını İş Bankası'na taşıyan rekor parayı alacak: Başvurular bitiyor!
Araba almak için fırsat kapınıza geldi! Devlet destekli, ÖTV muafiyetli Skoda kaçmaz: Fiyatı duyan bayiye koşacak!
Araba almak için fırsat kapınıza geldi! Devlet destekli, ÖTV muafiyetli Skoda kaçmaz: Fiyatı duyan bayiye koşacak!
Cüzdanında bu karttan olanların son 3 günü! Tek bir tık sonrası 250 TL para iadesi yapılacak! Elinizi çabuk tutun!
Cüzdanında bu karttan olanların son 3 günü! Tek bir tık sonrası 250 TL para iadesi yapılacak! Elinizi çabuk tutun!
Birikmiş parası olanlara müjde! Böyle fırsat bir daha gelmez: İşte altın almak için en kârlı zaman!
Birikmiş parası olanlara müjde! Böyle fırsat bir daha gelmez: İşte altın almak için en kârlı zaman!
Son Haberler
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Emekli, asgari ücretli bunu duyunca çıldıracak! 3 gün içerisinde başvuran Bakanlık'tan 7500 TL takviye parası alıyor! İşte aranan şartlar
Emekli, asgari ücretli bunu duyunca çıldıracak! 3 gün içerisinde başvuran Bakanlık'tan 7500 TL takviye parası alıyor! İşte aranan şartlar
18 yaşını dolduranlar başvuru ekranına akın edecek! O bankadan kadınlara nakit destek: 1 yıl boyunca...
18 yaşını dolduranlar başvuru ekranına akın edecek! O bankadan kadınlara nakit destek: 1 yıl boyunca...
Çok Okunanlar
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Bu haber sadece kadınlara! Kişi başı tam 50.000 TL hibe verilecek: Destek muslukları açıldı! 'Yaparım' diyen parayı alacak
Bu haber sadece kadınlara! Kişi başı tam 50.000 TL hibe verilecek: Destek muslukları açıldı! 'Yaparım' diyen parayı alacak
Eşten dosttan borç para arayanlara faizsiz kredi dağıtılacak! O tarihe kadar başvuru yapan parayı kapacak: Bankadan duyuruldu
Eşten dosttan borç para arayanlara faizsiz kredi dağıtılacak! O tarihe kadar başvuru yapan parayı kapacak: Bankadan duyuruldu
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!