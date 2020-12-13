Türk-İş "Asgari ücret umut ettiğimiz bir rakamda olursa biz de imzalarız"

Milyonlarca işçi tarafından yeni yılda gelecek zam ile asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilmeye devam ederken, belirlenecek asgari ücret için süreç resmi olarak başladı. 2021 senesine ilişkin belirlenecek olan asgari ücretin görüşüleceği ikinci toplantı öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı.

"ÖNCE İŞVEREN VE HÜKÜMET RAKAM GETİRMELİ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, önceki yılların aksine bu yıl asgari ücrette talep ettikleri miktarı henüz dile getirmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."

GELEN RAKAM BEKLENTİYİ KARŞILARSA BİZ DE İMZALARIZ

Yeni yılda gelecek zamlı asgari ücrete dahil kafalarında belli bir miktar olduğunu belirten Ergün Atalay, sözüne şu şekilde devam etti:

"TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız."