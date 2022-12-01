Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: "Bu rakamın altında masada olmayız"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada kırmızı çizgi olarak belirledikleri rakamı ilk kez telaffuz etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: "Bu rakamın altında masada olmayız"

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının asgari ücretini belirlemek için Aralık ayında toplanacak. 7 ve 14 Aralık'ta yapılacak olan iki toplantı sonrası yapılacak üçüncü toplantıyla Türkiye, 2023 yılı asgari ücretini öğrenmiş olacak.

Görüşmelerde çalışanları temsil eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Türk-İş Genel Merkezi'nde TRT Haber'den Gülçin Üstün Can'a konuşan Ergün Atalay, asgari ücretteki kırmızı çizgilerini de açıkladı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: Bu rakamın altında masada olmayız

ASGARİ ÜCRETTE KIRMIZI ÇİZGİ

Atalay, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız. Sendikalar, STK’lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" dedi.

Atalay şunları söyledi: "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar. Promosyon meselesini işverenin insafına bırakmamak lazım, rakamlar güncellenmeli."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üç kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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