Türk - İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Kafamızda bir rakam var

Türkiye'de milyonlarca kişinin aldığı ücret olan asgari ücretin 2021 yılındaki tutarını belirlemek için yapılacak görüşmeler yarın yapılacak toplantı ile başlayacak. İşçi tarafını toplantıda temsil edecek olan Türk - İş'in Başkanı Ergün Atalay, yarın yapılacak görüşmelere ilişkin olarak," Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar," dedi. Atalay, "İnsanları tebessüm ettirecek bir rakam bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse beraber hareket ederiz. Kabul edeceğimiz rakam varsa, masada oturup evet deriz. Böyle bir rakam gelmezse, ne evet deriz ne konuşuruz. Sözleşmelerde, grev hakkı var.. Bir sürü haklar var. Rakamı beğenmezsek, görüşmelere katılmayız." diye konuştu.

"İŞVERENLE HÜKÜMET BİR OLDUĞU ZAMAN İSTEDİĞİ ÜCRETİ BELİRLİYOR"

"İmkan olsa da komisyonda 5 asgari ücretli işçi olsa." diyen Atalay şunları kaydetti:

" Biz buraya katılıyoruz ama katılmasak mı, bu aklımıza geldi. Çünkü toplumun bir bölümü bunu anlamıyor. Sendikalar istediği rakamı alır sanıyorlar. İşverenle hükümet bir olduğu zaman istediği ücreti belirliyor,"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den flaş çıkış: Asgari ücret 3 bin lira olsun!

"BU ÜCRETLE 15 GÜN DAHİ GEÇİNME ŞANSI YOK"

Ergün Atalay," Asgari ücretle geçinilmediğini biz biliyoruz, yaşayanlar biliyor. Türkiye'deki tüm kesim biliyor. TÜİK her yıl bir rakam açıklıyor, onu bile alamıyoruz. Yarın ortak bir açıklama yapacağız. Bu ücretle 15 gün dahi geçinme şansı yok. Bugünden itibaren başlasınlar bakalım ay sonuna kadar 2 bin 320 lirayı alsınlar.. Denesinler bakalım, kaç gün idare edebiliyorlar." dedi.

SİYASİ PARTİLER ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin olarak," Brüt asgari ücreti 3000 liraya çıkarıp, asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani, İşverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın, gelir vergisini ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin. Yani; çalışanımızın eline geçen asgari ücreti, 2325 liradan, 3000 liraya çıkaralım, ama, işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca, bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin. " önerisinde bulunmuştu.

HDP'Lİ PAYLAN: 4 BİN LİRA OLSUN

Asgari ücret tartışmalarının gelecek günlerde gündeme geleceğini, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağını anımsatan Paylan, asgari ücretin vergiden muaf net 4 bin lira olmasını istedi.

SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: 8 BİN 85 LİRA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu asgari ücrete ilişkin olarak şunları söyledi:

"Asgari ücret, 2 bin 482 lira olan açlık sınırının altında. Böyle bir garabet olmaz. Şu anda yapılması icap eden ilk ve en kolay yollardan bir tanesi asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. O zaman asgari ücret 3 bin liraya yaklaşıyor. Ama bu yeterli olmaz. Yoksulluk sınırı tam 8 bin 85 lira. Çalışan bir insan hangi işte çalışırsa çalışsın kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilmeli. O zaman hedef yoksulluk sınırı olmalıdır. Biz bunu söylediğimiz zaman bazılarının belki kan tepesine fırlıyor, '8 bin 85 lirayı kim, nasıl ödeyecek?' diye. Doğru bir anda bu gerçekleşmeyebilir ama hedefin bu olması elzem. O zaman hükümet 10, 15 ya da 20 sene sonra biz asgari ücreti yoksulluk sınırına getireceğiz diye bir hedef koymalı. Böyle bir hedef olmadan asgari ücreti belirlemek çalışana zulümdür"

CHP: 3 BİN 100 TL OLSUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba asgari ücretin döviz kuru karşısında büyük değer kaybettiğine dikkat çekerek 2021 yılı için 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi gerektiğini MYK'ya bildirdi.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişmektedir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıların ardından belirlenmektedir. Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari ücreti belirlemek için oluşan komisyonda yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi bulunuyor.

Söz konusu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR?

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi, işveren ve hükümetten 5 temsilci olmak üzere 15 üye bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğine göre komisyonda şu kişiler var:

Madde 8 — Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,

b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,

c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)

d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,

f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR 2020?

Asgari ücret 2020 yılında brüt 2 bin 933 TL'dir. Vergiler bu ücret içinde alındığında bir kişinin eline geçen ücret ise 2 bin 324 TL 70 kuruştur.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK? NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

Enflasyon oranları asgari ücret oranında etkili olacak. Enflasyon oranındaki fark maaşlara zam olarak yansıyacak. Asgari ücretin belirlenmesi için iki senaryo bulunuyor. Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12,1 olarak revize edilmişti. Bu rakam üzerinden bir artış yapılırsa 2021 yılında asgari ücret brüt 3 bin 299 TL 10 kuruş, net ise 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

İkinci senaryoda geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 15'lik bir artış olmuştu. Söz konusu oranda bir artış yapılırsa brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net olarak ise 2 bin 673 lira 43 olarak hesaplanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre 4 Aralık Cuma günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

– Asgari geçim indirimi

– İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri

– Bağ-Kur primleri

– Genel Sağlık Sigortası primi

– İşsizlik Sigortası primi

– Sosyal Güvenlik Destek Primi

– Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

– Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

– Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

– Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

– Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

– İsteğe bağlı sigorta primleri

– Taksici, dolmuşcu, rehber ve part – time çalışanların sigorta primleri

– İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

– Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

– Geçici işsizlik ödeneği

– İşsizlik maaşı

– Evde bakım ücreti

– 65 yaş ve engelli aylığı

– Emekli aylıkları

– Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

– Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı

Asgari ücret nasıl belirlenir? Ne zaman belli olacak? Asgari ücret komisyonunda kimler var?

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

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