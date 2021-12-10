TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan çok sert asgari ücret açıklaması: İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek ayıptır

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık'ta görüşmelere başlamıştı. 7 Aralık'ta TÜRK-İŞ, 9 Aralık'ta TİSK bünyesinde yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadı.

Üçüncü görüşme sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Hacettepe Üniversitesinin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametreye göre rakamların ortaya çıktığını ifade ederek," Bu rakamlara göre, Türk-İş ile TİSK arasında belli itirazları var. Türk-İş, 'Bu hesaplar kalori hesabına göre yapılıyor, bunların fiyatları fark ediyor, biz daha farklı kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz.', TİSK ise 'İşçiler sadece ağır işlerde çalışmıyor, Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor.' dedi. Buradaki parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Eski formüle göre hesapladığımızda, 2 bin 979 ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK, bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak buluyor. Türk-İş, 'Daha farklı besin kaynakları ve ürünleri hesaba katarım, böylece bu rakam 3 bin 900 liranın altına düşmez.' dedi" ifadeleri kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sonrası işçileri görüşmelerde temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

"BİR İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 4 BİN TL'YE GELİYOR"

Asgari ücret konusundaki talep ettikleri rakamı açıklayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, " Alım gücü bayağı düştü. İhtiyaç maddelerindeki fiyat belli bir noktada. Bugün işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'ye geliyor. İşçiye 4 bin TL'nin altında rakam teklif etmek uygun değildir, ayıptır. Teklif eden işveren de hükümet de işçinin suratına bakamaz." ifadelerini kullandı.

"KASIMDA AÇLIK SINIRI 3190 TL'YDİ"

Saymaz'ın "İşçi açısından gerçek enflasyon ne durumda?" sorusuna yanıt veren Atalay," Yüzde 35 civarında. 45 senedir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyoruz. Geçen kasımda açlık sınırı 3190 TL'ydi. Yoksulluk ise 3900 TL. Bu bir kişi için." dedi.

"YOKSULLIK SINIRININ ÜSTÜ ÖLÇÜ ALINIYOR"

Saymaz'ın "O halde yoksulluk sınırını ölçü alıyorsunuz." demesi üzerine Atalay," Aynen öyle. Yoksulluk sınırının üstü." diye konuştu.

"RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ"

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3900 rakamını istediğiniz ifade edildi." diyen Saymaz'a Atalay," Yok, öyle bir şey olmadı. Öyle bir rakam telaffuz edilmedi." cevabını verdi.

RAKAM TÜİK'E GÖRE BELİRLENSİN ÖNERİSİNE SERT CEVAP

İşverenleri temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un," Önerilmiş rakam olmadı, enflasyona karşı korunacak. Enflasyon açıklayan farklı kurumlar var ama biz TÜİK’i esas almak durumundayız" ifadeleri akıllardaki yerini korurken Saymaz bu açıklamaya atıfta bulunarak," İşverenler asgari ücretin TÜİK'in enflasyon verisine göre belirlenmesini istiyor." dedi. Atalay bunun üzerine," Kabul etmiyoruz. TÜİK'e göre belirlenmez." dedi.

"TÜİK'İN RAKAMI BENİM RAKAMIMA UYMUYOR"

Saymaz'ın "Neden?" diyerek sorması üzerine Atalay," TÜİK'in yaptığı hesap başka, benim yaptığım başka. Onların rakamı benim rakamıma uymuyor." cevabını verdi.

"3900 TL'NİN ÜZERİNDE BİZİM SINIRIMIZ"

"TÜİK'in enflasyon değeri sizinkinin altında mı kalıyor?" diye soran Saymaz'a Atalay şu cevabı verdi:

"Altında kalıyor. 3900 TL'nin üzeri bizim sınırımız. Ne sınırı? Yaşam maliyeti. Bunun üstüne çıkın."

"BİZ MASADA OLMAYIZ O ZAMAN"

"İşveren 'TÜİK tespit etsin' diyor." diyen Saymaz'a net bir cevap veren Atalay,"TÜİK'in belirlemesiyle olacak iş değil. Biz masada olmayız o zaman." ifadesini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ RAKAMI GETİRSİNLER"

Saymaz'ın "TÜİK de diyor ki "Benim üzerime kalıyor." ifadesi için Atalay," İstediğimiz rakamı getirsinler, kimsenin üzerine kalmasın." şeklinde konuştu.

"TÜİK BENİM GERÇEĞİMİ YANSITMIYOR"

"Devletin istatistik kurumunun verilerini en büyük işçi sendikası "Gerçeğimi yansıtmıyor" diye kabul etmiyor. Doğru mu anlıyorum?" diyen Saymaz'a Atalay," Aynen öyle, benim gerçeğimi yansıtmıyor." cevabını verdi.

"TOPLAM İŞÇİ SAYISI 18 MİLYON"

Saymaz'ın "Asgari ücretli işçi sayısı ne kadar?" sorusuna da yanıtlayan Atalay," Yedi milyon." cevabını verdi. Toplam işçi sayısının ne kadar olduğuna ilişkin soruya ise Atalay şu cevabı verdi:

" 18 milyon. Bakın, sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz İsmail Bey. Sendika varsa sosyal hak, ikramiye, yemek, servis vardır. Asgari ücretliler arasında sendikalıların oranı yüzde 1-2'dir.. Bunlar komşumuz, akrabamız, arkadaşımız; kasapta, bakkalda, terzide çalışanlar. Sahipsiz insanlar."

ASGARİ ÜCRETTE ANLAŞMA NE ZAMAN SAĞLANIR?

Saymaz'ın "Ne zaman anlaşma sağlanır?" sorusuna Atalay," İstediğimiz noktaya gelirsek pazartesi-salı günü imzalanır" cevabını verdi.