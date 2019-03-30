Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Kumlu'nun cenaze namazı öğle namazını müteakip Hunat Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Kumlu, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediyesi Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Çolakbayrakdar, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Kumlu'nun yakınları katıldı.

Kaynak: İHA