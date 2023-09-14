TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve Yeşil’den yaralı madenciye ziyaret

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve genel merkez yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen göçükte yaralanan maden işçisi Rıfat Öztürk'ü tedavi...

İhlas Haber Ajansı
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve Yeşil’den yaralı madenciye ziyaret

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve genel merkez yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen göçükte yaralanan maden işçisi Rıfat Öztürk'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TTK Armutçuk Müessesesinde dün meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'i taburcu oldu. İşçilerden Rıfat Öztürk'ün ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile birlikte göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın cenaze töreninin ardından tedavisi süren Rıfat Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, yakından ilgilendiği Öztürk'e geçmiş olsun dileklerini ileterek göçük hakkında bilgiler aldı. Öztürk, ziyaret nedeniyle Atalay, Yeşil ve sendika yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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