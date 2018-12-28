Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’dan İZBAN işçilerine ziyaret

İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmir'de 18 gündür grev yapan İZBAN işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay grevdeki İZBAN işçilerini ziyaret etti. İşçinin, yoksulun, emeklinin başkanı olduğunu ve bunun için hata yapmamaya gayret sarf ettiğini söyleyen Atalay, "Bizim burada bin 950 lira ücret alan arkadaşımız var. Ortalama bizim ücretimiz 2 bin 300 lira. Bizim bu arkadaşlarımız günde 300 bin yolcu taşıyor. Hepsi üniversite mezunu. Asgari ücrette geldiğimiz nokta ortada. 2 bin 20 lira noktasına geldik. Asgari ücret 98 günlük süren bir süreçti. Bize demediklerini bırakmadılar. Sendikacı, seminer yapar, panel yapar, eylem yapar, grev yapar. Bunları yaparken hiçbir yeri dökmeden kırmadan bunu yapar. Ben aynen bu örneği verdiğim zaman dediler bu milleti sokağa döküyor. Ben derdimi kime anlatacağım. Ben derdimi ülkeyi yönetenlere anlatacağım. Meclise anlatacağım. Bakanlığa anlatacağım. Çıkamıyorsam kime anlatacağım. Çıkamıyorsam size geleceğim. Asgari ücrette bu süper bir ücret mi değil. 417 lira davulla zurnalık bir ücret değil ama bunu altına keyifle imza atıyorum. Sebebini de anlatayım. Gece işverenin talebi bin 850 liraydı. Kamuoyuna sorsak yüzde 80'ini bu ücreti alamazsın derdi bize. Bunun üstünde beklentisi olan var mıydı vardı. Ben işçinin, yoksulun, emeklinin başkanıyım. Onun için hata yapmamaya gayret sarf ediyorum" diye konuştu.

"Sizin istemediğiniz bir şeyin altına genel merkez imza atmaz"

İzmir'de olan grev süreci ile ilgili karar alma konusunda Türkiye'de bir ilk yaşandığını ifade eden Atalay, "Sizler burada Türkiye'de olmayan değişik bir şey uyguluyorsunuz. Sendikalar sözleşmeleri genel merkezde yapardı. Burada sizler ortaklaşa yapıyorsunuz. Hüseyin size soruyor. O bize soruyor öyle gidiyor. Sizin istemediğiniz bir şeyin altına genel merkez imza atmaz. Hüseyin imza atmaz. Ben imza atmam" dedi.

İşveren ile sendikanın talep ettiği ücret konusunda 9 puanlık bir fark olduğunu dile getiren Atalay, "Bu mesele bir an evvel biterse. Biz bundan mutlu oluruz. Siz mutlu olursunuz. İzmir halkı mutlu olur. Gündüz burada insanlar sıkıntı çekiyorsa, sizin neler çektiğinizi biliyorum. O sıkıntı çekenler kimler? Sizin aileniz çekiyor. Komşunuz çekiyor. Çoluğunuz çocuğunuz çekiyor. Ama bunlar ilgili aklıselim galip gelir. Belli bir noktada buluşulur. Meseleyi çözeriz. Belediye başkanımızla konuştum. Belediye başkanının bana ifadesi "Yüzde 26 siz asgari ücrette imzaladınız. Bende yüzde 26'ya çekiyorum. Onun üstüne bir şey verme imkanım yok." Önümüzdeki günlerde bana ihtiyacı olursa gelirim gitmemde bir yere yeter ki mesele hallolsun. Ama arada onların verdiğiyle bizim istediğimiz arasında 9 puana yakın fark var. Bu buradaki arkadaşların haklı talebi. Bizim şubemizin haklı talebi. Bende buna uymak durumundayım. Ama bir puan olur iki puan olur. Belli bir yere getirirdik ama öyle bir durum yok ortada. Bunun bedelini İzmir halkı ödüyor. Benim burada ki arkadaşlarım ödüyor" dedi.

Kaynak: İHA