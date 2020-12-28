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  3. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'tan asgari ücret açıklaması

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'tan asgari ücret açıklaması

Asgari ücretin belli olmasının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat," İşçi kesimi olarak beklentileri karşılamaktan uzak. Bugünün geçim şartları düşünülmeden oran tespit edilmiştir." dedi.

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'tan asgari ücret açıklaması

2021 yılına ilişkin asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bunun üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın asgari ücreti yetersiz bulduklarını belirtti.

Nazmi Irgat'ın açıklamaları şu şekilde:

"İşveren hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğu ile verildiği. İşçi kesimi olarak kendi ve aileleri için çaba gösterdik. İşçi kesimi olarak beklentileri karşılamaktan uzak. Bugünün geçim şartları düşünülmeden oran tespit edilmiştir.

Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya.

Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."

Son dakika...2021 yılı asgari ücreti açıklandıSon dakika...2021 yılı asgari ücreti açıklandı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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