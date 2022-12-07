Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan isimlerden biri olan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Asgari ücretin açıklanması beklenen şu süreçte ismi sıkça duyulan Pevrul Kavlak'ın biyografisi merak konusu oldu. Peki Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Pevrul Kavlak'ın biyografisi...

TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ PEVRUL KAVLAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İŞTE PEVRUL KAVLAK'IN BİYOGRAFİSİ...

1962 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, Orta, M.K.E.K Çırak Okulu ve Lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası’nda başladı. 1991 yılında ise Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de işbaşı yaptı.

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1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Kavlak, 26-28 Nisan 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik, 2-4 Aralık 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığı ve 3-5 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlık görevine seçildi. Kavlak, 15-17 Haziran 2012, 01-02 Ağustos 2015 ve 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası’nın 14. , 15. ve 16. Olağan Genel Kurullarında da Genel Başkanlık görevine tekrar seçilerek dört dönemdir bu görevi yürütmektedir.

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Kavlak, Türk Metal Sendikası yanında Türk-İş yönetiminde de yer almaktadır. 2007 yılında gerçekleştirilen TÜRK-İŞ’ in 20. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçilmiş, 2010 Haziran’ından itibaren ise Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir. . Yine 8-10 Aralık 2011, 3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında ise Genel Sekreterlik görevine tekrar seçilmiştir.

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Kavlak, aynı zamanda, Türk Metal Sendikası öncülüğünde 1994 yılında Ankara’da kurulan ve 20 ülke, 56 sendikadan yaklaşık 20 milyon işçinin üye olduğu uluslararası sendikal teşekkül mahiyetindeki (Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu) UAMİF ‘inde 2005 yılında gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevine seçilmiştir. UAMİF’in 2008 yılında gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulunda söz konusu göreve yeniden aday olmayan Kavlak, 8 Mart 2011 yılında gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulda UAMİF Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. UAMİF’in 6 Mart 2014, 6 Mart 2017 ve 5 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 7, 8 ve 9. Olağan Genel Kurullarında Genel Başkanlığa yeniden seçildiğinden dört dönemdir de bu görevi yürütmektedir.

Pevrul Kavlak, evli ve 2 çocuk babasıdır.