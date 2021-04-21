Kuyumcuyu silahla yaralamıştı, Silahlı saldırgan tutuklandıSamsun'da bir pastanede bıçaklı kavga: 2 kişi gözaltına alındıKaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiOrdu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyorSamsun İl Tarım ve Orman Müdürü açıkladı, Gıdada taklit ve tağşişe ağır cezaKısa çalışma ödeneği kimler alabilir 2021? Nasıl başvurulur, alınır?Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'i...Ormanlı’da alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB kısa çalışma ödeneği uzatıldığı için teşekkür etti!

Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB kısa çalışma ödeneği uzatıldığı için teşekkür etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için geçerli olmak üzere uzatıldığını duyurdu. Bunun ardından; Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan imzalı ortak açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin uzatılması kararı için teşekkür edildi.

Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB kısa çalışma ödeneği uzatıldığı için teşekkür etti!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla ortak açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurdu Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması kararı hakkında teşekkür edildi. 

"UYGULAMANIN DEVAMI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ortak açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Salgınla mücadele sürecinin devam etmesi başta olmak üzere, son dönemde yaşanan diğer zorluluklar sebebiyle tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Öncelikle bu konuda yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgililere teşekkür ediyoruz. Devletimizin koordinasyonunda, Türk-İş, Hak-İş, TİSK, ve TOBB olarak işçi ve işverenleri koruyan ve destekleyen bu uygulamanın devamı için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT