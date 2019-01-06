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Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi

Türk işçiler tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Takımı, Fransa Kupası son 32 turunda ASSE Saint Etienne'e 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.yaptığı...

Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi

Türk işçiler tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Takımı, Fransa Kupası son 32 turunda ASSE Saint Etienne'e 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tribünlerden detaylar

- Taraftarlardan detaylar

- Başkan Soylu'nun açıklamaları

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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