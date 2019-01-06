Türk işçilerin kurduğu futbol takımı, Fransa Kupası'ndan elendi
Türk işçiler tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Takımı, Fransa Kupası son 32 turunda ASSE Saint Etienne'e 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.yaptığı...
Türk işçiler tarafından kurulan Olympique Strasbourg Futbol Takımı, Fransa Kupası son 32 turunda ASSE Saint Etienne'e 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
yaptığı açıklamada, "Fransa Kupası'nda bu seviyeye gelmış olmamız bile bizim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Strasbourg ekibini destekleyen 5 bin civarında taraftar da 6 farklı mağlubiyete rağmen bu seviyeye gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadılar.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tribünlerden detaylar
- Taraftarlardan detaylar
- Başkan Soylu'nun açıklamaları
- Genel detaylar
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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