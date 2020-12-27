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  3. Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz

Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret rakamı yarın gerçekleştirilecek olan son toplantıyla netlik kazanacak. 

Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması: 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyoruz

Toplantı öncesinde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini duyurdu.

"3 BİN LİRANIN ALTINDAKİ TEKLİF VATANDAŞI MUTLU ETMEZ"

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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