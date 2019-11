Türk-İş’ten sendikalı gazetecilerin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama

Türk-İş, sendikalı 45 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Türk-İş Yönetim Kurulu, "Sendikal haklara saygı istiyoruz" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ifade ve basın özgürlüğünün demokrasinin işleyişi için öncelikli ve vazgeçilmez önemde olduğu kaydedildi. Sendikal örgütlenme özgürlüğünün temel bir insan hak olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu 45 basın mensubunun ortak özelliğinin TGS'ye üye olmaları olduğu savunularak, "Türkiye Gazeteciler Sendikası ve üyesi gazeteciler, emeği ile geçinen herkesin hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerin her zaman yanında olmuş, onurlu mücadelemize katkı vermiştir. Demokratik sistemin ayrılmaz parçası olan basın özgürlüğünün her zaman savunucusu olmuştur. İfade ve basın özgürlükleri demokrasinin işleyişi için öncelikli ve vazgeçilmez önemdedir. İfade ve basın özgürlüğü sadece bilgilerin içeriğini değil bu bilgilerin dağıtım araçlarını, yani bu kapsamda gazeteleri de doğrudan ilgilendirmektedir. Dolayısıyla gazetelerdeki sendikal örgütlenmenin önündeki her engel bir anlamda basın özgürlüğünü de sınırlayacaktır" denildi.

Açıklama, "Konfederasyonumuz, sendikal haklara saygı gösterilmesi talebini yinelemekte ve Hürriyet Gazetesi yönetimini sendika ile masaya oturmaya çağırmaktadır" ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA