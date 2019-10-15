TÜRK-İŞ’ten uluslararası paydaşlarına mektup

Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün ATALAY'ın imzasıyla hazırlanan mektup, 163 ülkede 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 38 Avrupa ülkesinde 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) kurumlarına gönderildi.

Uluslararası kurumlara yolladığımız mektup, ITUC Genel Sekreteri Sharon BURROW, ETUC Genel Sekreteri Luca VİSENTİNİ ve ITUC-AP Genel Sekreteri Suhoya YOSHİDA nezdinde kurumlara iletildi.

Kaynak: İHA