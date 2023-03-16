Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu

Türk kadın girişimci Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 100 lider kadından biri seçildi.

"ULUSLARARASI KADIN FORMU'NUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan International Women's Forum'un (IWF) Türkiye yapılanması olan IWF Türkiye tarafından ödüle layık görüldü. IWF Türkiye'nin kamuda ve özel sektörde kendi alanlarında lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham veren kadınlara odaklanan "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" çerçevesinde 100 kadın liderden biri seçilen BEE'O Propolis Kurucu Ortağı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Farklı alanlarda elde ettikleri başarılarıyla lider ve öncü konuma ulaşmış etkin kadınları bir araya getirerek kadın liderliğini farklı kültürler, coğrafyalar ve kariyerler çerçevesinde geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir iletişim ve etkileşim ağı olan Uluslararası Kadın Forumu'nun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

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"GİRİŞİMCİLİK ALANINDA DÜNYADA ÇALIŞMALAR YAPMAYI HER ZAMAN HAYAL EDİYORDUM"

Samancı, şunları söyledi:

"Kadın girişimciliği alanında yaptığımız bütün çalışmaların uluslararası arenada duyulması, ses getirmesi çok değerli. Hem ülkemizin tanıtılması adına hem de kadın gücünün bütün dünyaya duyurulması anlamında çok önemli. "Kadın lider" sıfatıyla bir kadın formundan bu ödülü aldığım için de çok mutluyum. Uluslararası kadın girişimciliği alanında da dünyada çalışmalar yapmayı her zaman hayal ediyordum. Bu benim için bir fırsat oldu. Eski IWF Başkanı Kim Campbell'in bir konuşmasında söylediği gibi "IWF, bir organizasyona üye olmak için çok yoğun olan kadınlar için bir yapılanmadır." Bundan sonra bütün uluslararası toplantılara katılarak, uluslararası projelerde yer alarak ülkemizi dünyada daha iyi temsil etmeye çalışacağım."

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BAŞARILI KADINLARIN SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

IWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türkan ise, "Proje çerçevesinde ülkemizde kamuda ve özel sektörde kendi alanlarında lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham vermiş kadınların oranını ortaya koyan bir araştırma yaptık. Bu araştırmada da Türkiye'nin ilk 100 sanayi ve ticari kuruluşu, Yargıtay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, yerel yönetimler, Yükseköğrenim Kurumu, e-Devlet ve vakıf üniversiteleri kategorilerinde 100 kadın lider isim belirledik. "Ben de karar veren kadınım, ben de imza atan kadınım, ben de karar mekanizmasında liderim" diyen kadınların sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.