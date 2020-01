Türk kahvesi Antalya’da yetişecek

Antalya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Akdeniz Bölgesi'nde Örtü Altı ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları Projesi işbirliği protokolü Vali Münir Karaloğlu başkanlığında imzalandı. Karaloğlu,"Başka bir tropik meyve olan kahve çekirdeği yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Antalya Valiliği himayesinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Arasında düzenlenen "Akdeniz Bölgesi'nde Örtü Altı ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları Projesi" İş Birliği Protokolü'ne Vali Münir Karaloğlu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu katıldı.

Akdeniz'de kahve çekirdeği yetişecek

Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'da son dönemde tropik meyvelerle ilgili birçok etkinlik yapıldığına vurgu yaparak, "Gazipaşa'da 2019 yılı içerisinde Tropik Meyve Hasat Şenliği yaptık. Birçok tropik meyve üreten çiftçimizi ve fide üreten araştırma merkezlerimizi yerinde ziyaret ettik. Şimdi başka bir tropik meyve olan kahve çekirdeği yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Aslında daha önce 1950'lili yıllarda Antalya'da Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı tarımsal araştırma merkezlerimizde denenmiş ama o gün ki iklim ve sera teknolojilerinin çok iyi olmamasından ya da seraların hiç olmamasından dolayı yetiştirilememiştir. Şimdi ise iklim değişikliğinde ki faktörleri de dikkate alarak artık Akdeniz sahillerinde, Gazipaşa'da, Alanya'da, Manavgat'ta açık alanda ve serada kahve çekirdeği yetiştirebileceğimiz bir noktaya geldik" dedi.

"Bu işi başaracağız"

Türkiye'ye 2018 yılında 60 bin ton kahve çekirdeği ithal edilip, bunun karşılığında da 200 milyon dolarlık ödendiğine değinen Vali Karaloğlu, "Biz muzda on sene önceki üretimimiz ve bugünkü üretimimizle ithalatı nasıl engellediysek. Antalya "da on yıl sonrada kahve çekirdeği ithalatının, belki bir kısmını belki de tamamını yerli üretimden sağlayabileceğimiz, bir noktaya varabileceğimizi ben şimdiden görüyorum. BATEM "in daha öncede bu konu ile ilgili araştırmaları var, güçlü üniversitelerimiz var, Antalya'da çok güçlü bir özel sektörümüz var. Onların desteğiyle bu işi başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kahve ağacının gölgeli alanlarda ve farklı bitkilerin yanında da yetişebildiğini belirten Vali Karaloğlu, "Muzla beraber yetiştiriliyor olması bence en büyük avantajımız. Yeni bir sera yapmaya gerek kalmaz. Muz bahçesinde, muz serasında aynı zamanda kahvede yetiştirebiliriz. Ayrıca çiftçi için yeni bir gelir kapısı olur. Bizim bu konuda en büyük amacımız ithalatı azaltmak, ihracatı arttırmaktır. İthalatta ikame ürünler oluşturmaktır. Bu yüzden bu çalışmayı önemsiyorum ve bu çalışmaya destek veren herkesi kutluyorum. İnşallah önümüzde ki dönem Antalya'da ve Türkiye'de kahve çekirdeğinden daha çok söz edeceğimiz bir döneme bugün ki imzayla beraber gireceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz bu işi başarırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA