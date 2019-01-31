Türk Kahvesi ve Mübadele Evi hizmete girdi

Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar projesi kapsamında restore edilerek Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne Türk Kahvesi ve Mübadele Evi olarak kullanılmak üzere devredilen tarihi Kuşadası evinin açılışı yapıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen zorunlu nüfus mübadelesinin 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Kahvesi ve Mübadele Evi'nin açılışına Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Altunsoy ile birlikte çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Açılışta konuşan Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Altunsoy, yapının mübadele anıları ve Rumeli kültürünü yaşatacak bir kent müzesi formunda işletileceğini belirterek zorunlu mübadelenin izlerinin günümüze kadar geldiğini ifade etti. Altunsoy beş yıldır derneklerinden hiçbir desteği esirgemeyen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya teşekkür ederek Türk Kahvesi ve Mübadele Evi'nin Kuşadası turizmine katkı sunacağını kaydetti.

Kaynak: İHA